La figura de Barcelona que se perderá el clásico ante Real Madrid

La Fecha FIFA ha presentado nuevos desafíos para el FC Barcelona en el comienzo de la temporada. Tras la lesión de Lamine Yamal al regresar de una convocatoria con la Selección de España, ahora Robert Lewandowski se une a la lista de ausencias. Según un comunicado oficial del club, el delantero polaco sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Su tiempo de recuperación dependerá del avance de la lesión.

Lewandowski queda automáticamente descartado para el partido del próximo sábado contra el Girona y también se perderá el tercer encuentro de la fase de grupos de la Champions League ante el Olympiacos. Se estima que su rotura es de Grado 2, lo que podría requerir entre tres y cuatro semanas de recuperación, dejando al delantero fuera del clásico contra el Real Madrid programado para el 26 de octubre, así como del encuentro ante el Elche el 2 de noviembre.

Situación de Raphina y Lamine Yamal

Además de Lewandowski, Raphina y Lamine Yamal tampoco se encuentran en plena forma. Raphina abandonó el entrenamiento del martes en la Ciutat Esportiva debido a molestias y está descartado para el choque ante Girona. En cambio, Lamine Yamal ha entrenado con el grupo durante dos sesiones y es probable su regreso al equipo, aunque su pubalgia implica un seguimiento constante, lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad para el clásico.

Esperanza por Joan García

En cuanto a la portería, el Barcelona espera que Joan García se recupere a tiempo para enfrentar al Real Madrid, ya que Wojciech Szczęsny no ha mostrado solidez como titular, recibiendo seis goles en sus últimas dos actuaciones. García expresó que su rodilla evoluciona bien a medida que se acerca el vital enfrentamiento.