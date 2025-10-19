Franco Colapinto explicó qué le pasó en la caótica Sprint de Estados Unidos

Durante la tarde de este sábado, el Gran Premio de Estados Unidos quedó completamente detenido por una caótica carrera Sprint. Cinco autos —entre ellos ambos McLaren— sufrieron graves incidentes que los dejaron fuera de competencia.

Entre los afectados se encontraba el argentino Franco Colapinto, quien, aunque logró continuar en pista en el Circuito de las Américas, debió ingresar a boxes tras sufrir daños en su vehículo. Esa parada le hizo perder un valioso tiempo y lo relegó a los últimos lugares.

Finalizada la Sprint, el piloto de Alpine habló en la zona mixta para explicar lo ocurrido, con evidente frustración.

“Me tocaron de atrás y me pincharon la goma. No sé bien qué pasó, había mucho lío y alguno me habrá rozado”, comentó Colapinto.

Pese a haber podido completar la carrera, el pilarense no ocultó su descontento con el rendimiento del monoplaza y agregó:

“De todos modos, seguimos faltos de ritmo. No estamos siendo rápidos. Hay que analizar bien para la clasificación y tratar de mejorar, porque nos está costando bastante”.