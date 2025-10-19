Newell´s echó a Cristian Fabbiani de su cargo como DT

En la noche del viernes, Newell's perdió ante Argentinos Juniors, y esa derrota fue la gota que colmó el vaso para Cristian Ogro Fabbiani, quien fue destituido de su cargo como entrenador en la mañana de este sábado.

Según trascendió, en las últimas horas, el presidente de la Lepra, Ignacio Astore, se comunicó con el ex futbolista y le transmitió la dura decisión, a pesar de que tenía contrato hasta diciembre de 2026.

Sin lugar a dudas, esto cayó como un balde de preguntas e incertidumbres en todo Rosario, ya que, en la conferencia de prensa posterior al partido con el Bicho, el propio Fabbiani había asegurado que no se iba a alejar de su cargo.

“No me voy a ir porque, cuando llegué, sabía dónde me metía. Hay que poner la cara en estas tres fechas. Hay que poner los huevos y el corazón y tratar de mejorar los errores individuales“, había declarado horas atrás.

De todas maneras, y a pesar de lo que pensará el entrenador, el detonante fue el dramático momento futbolístico que atraviesa el conjunto rosarino: cinco partidos sin triunfos y solo ha ganado uno de los últimos diez.

Cabe destacar que el Ogro llegó a Newell's en febrero de este año, tras un gran paso por Deportivo Riestra. Con los Rojinegros, dirigió 27 partidos, con un balance de 9 victorias, 9 empates y 9 derrotas.

Fuente: 442