Argentina a un paso de la gloria

La Selección Argentina Sub 20 disputará este domingo la final del Mundial de la FIFA ante Marruecos, a partir de las 20:00, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El equipo, dirigido por Diego Placente, busca añadir un nuevo título a su exitosa trayectoria en este torneo, donde ya ha acumulado seis trofeos y ha perdido solo una de las siete finales disputadas.

Camino a la final

Argentina avanzó a la final tras exhibir un rendimiento sólido. En la fase de grupos, logró tres victorias, derrotando a Cuba (3-1), Nueva Zelanda (4-1) e Italia (1-0). En los octavos de final, el equipo mostró su mejor versión al vencer a Nigeria (4-0) y luego superó a México (2-0) con una destacada actuación táctica. En semifinales, un gol clave de Mateo Silvetti a los 72 minutos selló el triunfo ante Colombia, reafirmando el equilibrio entre talento y disciplina de la selección.

Por su parte, Marruecos ha sorprendido con una campaña sólida. En la fase de grupos, lideró el Grupo C, venciendo a España (2-0) y Brasil (2-1), con una única derrota frente a México (0-1). En el knockout, eliminó a Corea del Sur y luego a Estados Unidos (3-1). En semifinales, un empate 1-1 con Francia se definió en penales, donde Marruecos ganó 5-4, destacando el ingreso de su tercer arquero para atajar el penal decisivo. Esta actuación marca su primera clasificación a una final Sub 20, demostrando su carácter y valentía.

Formaciones probables

Argentina:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos:

Abdelhakim El Mesbahi, Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabire. DT: Mohamed Ouahbi.

Detalles del partido

Hora: 20:00

20:00 Transmisión: D Sports y Telefe

D Sports y Telefe Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Asistentes: Daniele Bindoni y Alberto Tingoni (Italia)

Daniele Bindoni y Alberto Tingoni (Italia) Cuarto árbitro: Joe Dickerson (EE. UU.)

Joe Dickerson (EE. UU.) Quinto árbitro: Logan Brown (EE. UU.)

La final promete ser un enfrentamiento emocionante entre dos selecciones que han demostrado su calidad y determinación a lo largo del torneo.