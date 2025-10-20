Agustín Pellegrini: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

En el tramo final de la campaña, el vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia y primer candidato a diputado nacional, Agustín Pellegrini, aseguró que Santa Fe será uno de los distritos clave en la elección legislativa del 27 de octubre. “Estamos en una situación de cabeza a cabeza con el kirchnerismo. Cada voto cuenta, porque mil votos pueden definir el resultado”, señaló

Pellegrini confirmó que el presidente Javier Milei encabezará el acto de cierre de campaña nacional este jueves en Rosario, a las 19, en el Parque España. “Santa Fe es una provincia estratégica por su peso productivo y porque es uno de los lugares donde la Libertad Avanza tiene posibilidad concreta de triunfo”, indicó.







El dirigente libertario destacó el crecimiento del espacio en la provincia, con representación en concejos municipales y en la Convención Reformadora. “Es una elección histórica. Se enfrentan dos modelos: el del cambio que iniciamos en 2023 y el del pasado, el de la inflación, la pobreza y los jóvenes que se van del país”, sostuvo.

“Necesitamos más diputados para avanzar con las reformas”

Pellegrini insistió en que el oficialismo nacional requiere fortalecer su presencia en el Congreso. “Hoy el Congreso es hostil y está dominado por el kirchnerismo. Buscan romper el equilibrio fiscal para desestabilizar el gobierno. Por eso es clave sumar diputados que respalden las reformas laboral, tributaria y penal”, explicó.

El candidato destacó que, tras el ajuste fiscal, “la inflación lleva cinco meses consecutivos por debajo del 3%, algo que no ocurría hace siete años”. Y subrayó: “El esfuerzo de los argentinos permitió evitar la hiperinflación. Ahora necesitamos consolidar ese cambio y eliminar la inflación para siempre, que es el impuesto más distorsivo y el que más afecta a los que menos tienen”.

Críticas a la oposición santafesina

Consultado sobre la gestión provincial, Pellegrini fue crítico con el gobierno de Maximiliano Pullaro y con el espacio Provincias Unidas. “Es una lista pseudo-kirchnerista. Pablo Farías es del socialismo y Melina Giorgi responde a Lousteau, que votó siempre con el kirchnerismo. No bajaron impuestos ni achicaron el gasto. Terminan haciéndole el caldo gordo al kirchnerismo”, cuestionó.

El referente libertario también apuntó contra la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, a quien definió como “una militante comunista que propone traer el modelo chavista”. “Nosotros defendemos la libertad; ellos quieren una Argentina de iguales, pero igualmente pobres”, disparó.

“El plan de Milei avanza en inflación y seguridad”

Sobre los resultados del gobierno nacional, Pellegrini sostuvo que los dos principales compromisos del presidente “se están cumpliendo”. “Milei prometió eliminar la inflación y mejorar la seguridad. El plan Bandera en Rosario ya muestra resultados. Falta mucho, pero el camino está claro”, dijo.

Perfil del candidato

Agustín Pellegrini tiene 25 años, es productor de seguros y comenzó su militancia en 2020, inspirado por las ideas de Javier Milei. En 2021 se incorporó al equipo de Romina Diez, presidenta del partido en la provincia. “Este es un proyecto a largo plazo. En 2027 vamos a competir en todos los niveles: intendencias, legislatura y gobernación. La libertad es el camino”, concluyó.

