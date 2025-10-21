Deportivo Riestra venció a Instituto y aseguró su lugar en el Torneo Clausura

Deportivo Riestra vive un momento destacado en el Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Instituto en una jornada decisiva. Este resultado llega en un contexto donde sus principales rivales también ganaron, pero el equipo de Bajo Flores supo responder con autoridad.

El único gol del partido fue anotado por Jonathan Herrera al inicio del segundo tiempo, quien aprovechó una oportunidad en el área para desatar la celebración en el estadio Guillermo Laza. Con esta victoria, Riestra suma 27 puntos, posicionándose un punto por delante de Lanús y dos por encima de Vélez, manteniendo el liderato en el Grupo B.

El equipo ha demostrado solidez y eficacia en casa, consolidándose como uno de los más regulares del campeonato. En la próxima jornada, después de un receso por las elecciones, se enfrentarán a San Lorenzo en un nuevo duelo crucial para los líderes.

Por su parte, Instituto quedó en la décima posición con 15 puntos, alejado de la zona de clasificación. Ahora, buscará recuperarse en Córdoba al enfrentar a Rosario Central, intentando mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

Con un impulso positivo y alta confianza, Riestra aspira a seguir marcando su huella en un torneo en el que ha demostrado su valía.