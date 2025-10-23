Joshua Duerksen fue confirmado para la temporada 2026 de Fórmula 2

Invicta Racing ha anunciado la incorporación del piloto paraguayo Joshua Dürksen para la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2 Championship. Este fichaje representa un avance significativo en la trayectoria de Dürksen, quien deja atrás sus dos años en AIX Racing para unirse a un equipo más competitivo.

La escudería británica confirmó el acuerdo mediante un comunicado oficial y en sus redes sociales, destacando las cualidades del piloto. “Joshua es un ganador probado con la velocidad y la mentalidad para pelear al frente de la parrilla,” afirmó James Robinson, director de Invicta Racing.

Dürksen, de 22 años, expresó su entusiasmo por este nuevo reto. “Estoy muy feliz de unirme a Invicta Racing. Representar a Paraguay en un equipo de este nivel es un orgullo, y estoy listo para luchar por los primeros puestos cada fin de semana,” comentó.

Durante su tiempo en AIX Racing, Dürksen logró sobresalir con una victoria en la carrera Sprint de Melbourne y múltiples resultados dentro del top 10, lo que llamó la atención de la escudería campeona de constructores de 2025, que espera repetir su éxito con esta nueva dupla de pilotos.