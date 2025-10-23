Franco Colapinto respondió sobre su futuro en Alpine

En medio de rumores sobre su posible confirmación como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, el argentino Franco Colapinto ofreció una conferencia de prensa en México, donde analizó su carrera en la Fórmula 1.

“Estamos trabajando cada vez mejor. Este año es de transición y, aunque sabíamos que iba a ser difícil, está siendo más complicado de lo que pensábamos”, comentó Colapinto. Añadió que se siente cómodo con el equipo y los ingenieros, y que está enfocado en el auto del próximo año: “Empujamos en la misma dirección y tengo ganas de ver qué sucede, aunque espero estar un poco menos estresado”.

Horarios del GP de México

El Gran Premio de México se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los horarios de las sesiones son los siguientes (horario argentino):

Viernes 24 de octubre Prácticas Libres 1: 15:30 Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre Prácticas Libres 3: 14:30 Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre Carrera: 17:00



Transmisión del Gran Premio de México

La carrera será transmitida por ESPN y Fox Sports, y también estará disponible en Disney+ Premium.

Características del Circuito

El GP de México se llevará a cabo en una pista de 4.304 kilómetros con 17 curvas. Max Verstappen es el piloto con más victorias en este circuito, habiendo ganado en cinco ocasiones.