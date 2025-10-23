Ni Florianópolis ni Río de Janeiro: el nuevo destino favorito de los argentinos que será tendencia en 2026

Durante años, Florianópolis y Río de Janeiro fueron los destinos de playa favoritos de los argentinos para sus vacaciones de verano. Sin embargo, para la temporada 2026, Aruba emerge como la nueva alternativa paradisíaca que conquista al público argentino.



Según datos de Despegar, las consultas para viajar a esta isla caribeña se quintuplicaron respecto al año pasado, con paquetes all inclusive que parten desde $3.564.812 por persona para la primera semana de enero, y bajan a $2.595.848 si se viaja en febrero.

Vuelos directos y facilidades de acceso

“La reciente confirmación de vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza potencia aún más la demanda, y posiciona a Aruba como una de las escapadas más elegidas para los próximos meses”, señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. Aerolíneas Argentinas ofrecerá una ruta temporal entre el 1º de enero y el 28 de febrero, con pasajes desde US$799 más impuestos.

Qué pasa con Florianópolis y Río de Janeiro

Aunque Aruba gana terreno, Florianópolis y Río de Janeiro siguen siendo muy buscados por los argentinos. Entre enero y febrero de 2026, los paquetes turísticos a estos destinos oscilan entre $1.447.193 y $1.724.682 por persona para alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido y vuelo directo. Río de Janeiro, en particular, tiene paquetes desde $1.400.524 por adulto para la primera semana de febrero.

Opciones dentro de la Argentina para el verano 2026

Para quienes prefieren quedarse en el país, los destinos más buscados son San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta y Córdoba. Los costos promedio para la primera semana de enero 2026 son:

Bariloche: $1.359.207 por persona, incluye vuelo directo y hotel 3 estrellas con desayuno.

Mendoza: $425.960 por persona, paquete para dos con alojamiento y desayuno.

Salta: $1.781.105 por persona; para una familia de cuatro, el total asciende a $2,5 millones con vuelo y hotel incluidos.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.