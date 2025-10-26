Las críticas de Colapinto a Alpine

Franco Colapinto tuvo una clasificación decepcionante en el Gran Premio de México, donde finalizó en el 20° lugar y partirá desde la última posición. Tras la sesión, el piloto expresó su frustración ante los medios.

“La Q2 era inalcanzable. Creo que podría haber terminado 16° o 17°. El auto es muy difícil de manejar. Toqué un piano y las gomas delanteras se elevaron. Siempre buscamos esa última milésima y no lo logramos", comentó Colapinto, refiriéndose al incidente que complicó su clasificación.

Agregó: “Hay que mejorar para mañana y buscar que el día sea mejor, pero hoy fue complicado. El auto estaba desconectado y sin grip. Será un desafío trabajar para el domingo”.

Colapinto también destacó el circuito: “Es un trazado que nos favorece, pero el auto es muy exigente. No fue una buena calificación y me costó mucho”.

La carrera del Gran Premio de México se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 17:00 (horario argentino). La competencia será transmitida por Fox Sports y también estará disponible en la plataforma de streaming Disney+ Premium.