Bornoroni: “Argentina está en el camino correcto” tras el triunfo de La Libertad Avanza

El diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe del bloque La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, calificó de “correcto” el rumbo del país tras la contundente victoria de su espacio político en las elecciones legislativas de 2025. Según el dirigente, el resultado electoral no solo fortalece al presidente Javier Milei, sino que además ofrece nuevas herramientas legislativas para impulsar las reformas prometidas por el gobierno.

“Tenemos casi el tercio. Eso nos da la posibilidad de defender los vetos del presidente”, señaló Bornoroni en diálogo con Mitre Córdoba, destacando la importancia de contar con un bloque parlamentario capaz de frenar eventuales intentos de la oposición de revertir medidas presidenciales. Según él, este equilibrio permitirá al oficialismo mantener un margen de maniobra más amplio en la agenda legislativa.

El diputado resaltó también que la mirada internacional sobre Argentina se ha modificado: “Y el mundo ya nos mira con poco más de tranquilidad de que cuando la oposición recalcitrante te quiere poner palo en la rueda, tienen un obstáculo mayor”. En este sentido, Bornoroni consideró que la estabilidad política y legislativa derivada del resultado electoral puede favorecer la llegada de inversiones y fortalecer la confianza en la economía nacional.

En cuanto al diálogo con otros espacios políticos, Bornoroni subrayó la importancia de mantener canales abiertos con la oposición: “Ahora yo le quiero dar tranquilidad a todos los cordobeses y los argentinos. Yo vengo hablando con todo el abanico de la oposición, con todos. Y nunca he dejado de hablar. Creemos en un proyecto donde opinen y saquemos el proyecto con la mayor cantidad de votos posible”. Según el dirigente, esta estrategia busca ampliar consensos y garantizar que las iniciativas del gobierno cuenten con un respaldo más amplio, incluso más allá de las filas del oficialismo.

Bornoroni también hizo referencia a las tensiones internas previas a la elección: “Lo que sucedió al final, que nos decían que no teníamos diálogo, o que se habían roto los puentes, es que entran en elecciones, y todos los que te acompañaban te dejan de acompañar”, explicó, en un análisis que mezcla autocrítica y señalamiento de la dinámica política previa al recuento de votos.

El dirigente libertario destacó además el papel de Karina Milei en la construcción política del partido y en la proyección nacional de La Libertad Avanza: “Hay que reconocer al presidente Milei a través de Karina Milei, que tenemos un partido que lo armamos conjuntamente con Gonzalo y apostamos a nuevas personas que se meten en la política para hacer algo distinto”. Bornoroni enfatizó la renovación de figuras y la apuesta a un liderazgo joven como un factor diferenciador del espacio frente a otras fuerzas políticas.

Respecto a la respuesta de la ciudadanía, el diputado valoró el apoyo de los cordobeses y la responsabilidad que ello conlleva: “Los cordobeses apoyaron, están apoyando un proyecto nacional que a nosotros nos enorgullece y nos da una responsabilidad muy grande”. Para Bornoroni, la legitimidad electoral obtenida obliga al oficialismo a acelerar la implementación de políticas económicas y sociales que alivien la situación de la población.

Finalmente, Bornoroni sostuvo que el camino hacia la estabilidad económica y política pasa por la combinación de inversión, control de la inflación y equilibrio fiscal. “Estamos en el camino correcto y al estar en el camino correcto, mientras más inversiones lleguen, mientras se siga en este camino de la baja de la inflación y del equilibrio fiscal, más rápidamente se va a poder componer todo el desastre”, concluyó. Agregó además un llamado a la celeridad en la acción: “Hay que arreglarlo rápidamente, porque todos estamos haciendo un esfuerzo. Trabajemos más rápidamente para que ese esfuerzo que se está haciendo le llegue realmente a la sociedad”.