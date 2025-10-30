El exceso de frutos secos puede causar molestias digestivas y aumento de peso

Los frutos secos son frecuentemente recomendados por nutricionistas debido a su riqueza en proteínas, fibra, grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes. Se les asocia con beneficios para la salud cardiovascular y la reducción del colesterol. Sin embargo, su consumo excesivo puede tener efectos negativos, según expertos de la revista Prevention.

Porciones recomendadas: lo que dicen los especialistas

Jerlyn Jones, dietista y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, advierte que aunque los frutos secos son beneficiosos en cantidades moderadas, son fáciles de consumir en exceso. Ella sugiere limitar la ingesta a un puñado, aproximadamente 1/4 de taza. Para determinar la cantidad adecuada, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

Un estudio científico señala que sobrepasar la porción recomendada puede llevar al aumento de peso. Aunque los frutos secos ayudan a controlar el apetito, su alto contenido calórico —por ejemplo, 28 gramos de almendras aportan 160 calorías— significa que duplicar la ración puede sumar 320 calorías sin ajuste en la dieta o actividad física. Jones destaca que un puñado adicional puede ser aceptable si se integra en una dieta balanceada.

Efectos secundarios y digestión

El consumo excesivo de frutos secos también puede afectar el sistema digestivo. La presencia de fitatos y taninos puede provocar gases e hinchazón. Alan R. Gaby, médico y autor de “Medicina Nutricional”, advierte que ingerir demasiadas grasas de forma rápida puede causar diarrea. Para minimizar estos efectos, Jones recomienda ceñirse a las porciones sugeridas y, en caso de molestias, optar por frutos secos germinados.

Riesgos del maní

El maní, muy consumido en Argentina, también presenta riesgos significativos, especialmente para quienes son alérgicos. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alerta que las reacciones alérgicas al maní pueden ser graves, incluso con pequeñas cantidades. Los síntomas incluyen erupciones, hinchazón y dificultad para respirar, pudiendo llegar al shock anafiláctico. Por ello, se aconseja a personas con antecedentes de alergia evitar su consumo y consultar con un profesional.

Estrategias para su consumo seguro

Los especialistas sugieren estrategias para disfrutar de los beneficios de los frutos secos y evitar sus efectos adversos. Es importante elegir productos bien etiquetados y controlar las porciones. Una gestión consciente de la cantidad y calidad de estos alimentos puede permitir disfrutar de sus nutrientes sin comprometer la salud.