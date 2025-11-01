El Inter Miami de Messi visita a Nashville con el objetivo de pasar de ronda

Lionel Messi disputará este sábado un partido clave en busca de un hito inédito para el Inter Miami: alcanzar por primera vez las semifinales de la Conferencia Este. El equipo de Florida se enfrentará al Nashville SC en el GEODIS Park, a las 20:30, con transmisión en vivo para los suscriptores del MLS Pass en Apple TV.

El Inter Miami ganó 3-1 el primer partido de la serie al mejor de tres. Una victoria en este encuentro le permitiría avanzar en la competición. El año pasado, a pesar de contar con Messi y otras figuras, el equipo fue eliminado en la primera ronda por el Atlanta United.

Messi, en racha: 7 goles en 3 partidos

Messi está en un momento espectacular. A sus 38 años, ha anotado siete goles en sus últimos tres partidos y ha conquistado la Bota de Oro. Es el principal favorito para el premio MVP de la liga. Ante Nashville, ha sido contundente, haciendo un triplete en la goleada 5-2 durante la fase regular y un doblete en el inicio de los playoffs. Desde su llegada al Inter en 2023, el equipo se mantiene invicto contra Nashville, con un saldo de 7 victorias, 0 derrotas y 2 empates en nueve encuentros.

Mascherano advierte: ‘No podemos confiarnos’

El entrenador Javier Mascherano, al mando del equipo desde la salida de Gerardo Martino, instó a no subestimar al rival. “Las victorias no deben engañarnos. Si Nashville tiene un buen día, nos puede hacer daño”, expresó. Mascherano confirmó que contará con Jordi Alba, recuperado de una lesión, y con Rodrigo De Paul, quien regresó de un viaje a Argentina.

Por su parte, el Nashville SC llega presionado para revertir la serie, con un ataque liderado por Sam Surridge, segundo máximo goleador de la temporada, y Hany Mukhtar, MVP de la MLS en 2022.

Próximos pasos

Si el Inter Miami no logra vencer a Nashville, tendrá una última oportunidad en casa el 8 de noviembre. El ganador de esta serie se enfrentará en las semifinales al FC Cincinnati o al Columbus Crew, siendo Cincinnati el equipo que lidera la serie con un triunfo, y contando en sus filas con Evander, otro destacado candidato al MVP junto a Messi.