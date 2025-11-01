Ariel Ansaldo de “Gran Hermano” sufrió un terrible asalto

Ariel Ansaldo, ex participante de Gran Hermano 2022, fue víctima de un violento robo en su vivienda en Berazategui. El joven compartió en sus redes sociales que él y sus padres se encuentran bien tras el incidente, ocurrido durante la madrugada.

“Nos robaron anoche. Estamos los tres bien. En estos días les cuento más detalles”, escribió en Instagram para tranquilizar a sus seguidores. Además, alertó a sus contactos que no tiene acceso a su teléfono y que cualquier mensaje que reciban de él por WhatsApp no será genuino.

Según el periodista Mauro Szeta, tres delincuentes armados ingresaron a su casa, permaneciendo allí por aproximadamente tres horas. Durante ese tiempo, ataron a Ariel y a sus padres con precintos y revolvieron la vivienda. A pesar de la violencia del asalto, los ladrones no se llevaron objetos de valor.

La familia, afectada por la experiencia, se encuentra en estado de shock. La Policía está investigando el incidente y trabaja para identificar a los responsables del robo.