Deportivo Morón se metió en las semifinales del reducido

Deportivo Morón avanzó a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional tras empatar 0-0 con Atlanta en el estadio Don León Kolbovski. Con un resultado global de 1-0 a favor, el equipo del oeste dejó fuera al Bohemio, que no pudo revertir la serie ante su público.

El partido se desarrolló en un ambiente tenso y con poco margen para el error. Atlanta, en busca de la victoria, se vio rápidamente afectado por la expulsión de Lucas Ambrogio a los 17 minutos del primer tiempo. A pesar de contar con un jugador menos, el equipo de Villa Crespo intentó mantener la presión, aunque le faltó precisión en sus intentos ofensivos.

Por su parte, Morón, con la ventaja a su favor, controló el ritmo del encuentro. Supo manejar la pelota y buscar oportunidades de contraataque, mientras cuidaba su arco. Con algunas ocasiones para ambos lados, el marcador no se alteró y el empate asegurò el pase del Gallo.

Con esta clasificación, Deportivo Morón se ubica entre los cuatro mejores del torneo, en su búsqueda por el segundo ascenso a la Primera División. Atlanta, en cambio, finaliza su temporada con la frustración de haber sido eliminado en casa, tras un cruce en el que partía como favorito pero fue definido por pequeños detalles.