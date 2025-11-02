El desgarrador comunicado que hizo Juana Tinelli

Juana Tinelli ha revelado que ha sido amenazada de muerte y ha responsabilizado a su padre, Marcelo Tinelli, por esta situación. La modelo decidió romper el silencio a través de un extenso mensaje en Instagram, donde expresó su angustia y determinación de hablar tras un largo periodo de silencio por miedo y lealtad familiar.

“Hoy hablo desde la vulnerabilidad y el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Fui amenazada, y eso me llevó a entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones ajenas”, indicó.

Juana destacó que, durante años, priorizó a su familia, especialmente a su padre, por encima de su propia salud emocional. "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que ha tomado en los últimos años. Esas acciones lo han llevado a momentos difíciles que me afectan", afirmó.

La joven, de 22 años, enfatizó que llevar el apellido Tinelli es un orgullo, pero que eso no debería implicar vivir con miedo. “No lo merezco. Hablo porque necesito hacerlo; guardar silencio ya no es opción”, declaró.

Consciente de que sus palabras pueden causar dolor a quienes la rodean, Juana afirmó que su intención no es generar odio, sino expresar su verdad. Al final, concluyó: “No me considero una víctima, sino alguien que eligió hablar después de mucho silencio. El silencio destruye, y lo que digo hoy es una verdad que necesitaba ser dicha”.