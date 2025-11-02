La dieta de Gwyneth Paltrow: antihinchazón, pilates y vitamina C

Gwyneth Paltrow, reconocida por su papel en "Shakespeare in Love", por el que ganó un Oscar, y en "Grandes esperanzas", ha sido una figura clave en el ámbito del wellness. A sus 53 años, la actriz fundó Goop, una plataforma que promueve prácticas de bienestar como la meditación, la alimentación consciente y la medicina alternativa. Tras un tiempo distante de Hollywood, Paltrow se prepara para regresar a la gran pantalla en "Marty Supreme", junto a Timothée Chalamet.

Cambios en su alimentación

Paltrow ha evolucionado en su enfoque hacia la alimentación. Aunque en el pasado siguió dietas estrictas como la macrobiótica y el método paleo, actualmente prefiere una dieta más flexible, centrada en reducir la inflamación. En sus redes sociales, ha explicado que este enfoque busca "bajar la inflamación y calmar el sistema".

La licenciada Natalia Antar, nutricionista, detalla que la inflamación es una respuesta natural del sistema inmunológico que, si se vuelve crónica, puede provocar diversas enfermedades. Se pueden prevenir los factores que perpetúan esta inflamación, tales como el consumo excesivo de azúcares y grasas poco saludables. Asimismo, la licenciada Nadia Hrycyk subraya que mantener un estado inflamatorio crónico puede aumentar el riesgo de enfermedades graves.

Rutina diaria de bienestar

En una reciente entrevista, Paltrow compartió su rutina matutina: se despierta a las 6:30 a.m. y practica meditación con su esposo. Su día también incluye ejercicio regular, que abarca desde caminatas hasta Pilates. La actriz comenta que su alimentación se basa en verduras, proteínas magras y carbohidratos saludables, y que ha comenzado a incorporar alimentos como masa madre y queso.

Dieta antiinflamatoria

Los expertos sugieren que una dieta antiinflamatoria debe incluir alimentos frescos y mínimamente procesados, como verduras de varios colores, proteínas de calidad y grasas saludables. Antar destaca que estas elecciones no solo ayudan a reducir la inflamación, sino que también favorecen la digestión y el equilibrio hormonal.

Paltrow promueve el consumo de bayas de goji, ricas en vitamina C y antioxidantes, aunque los especialistas advierten que deben ser parte de una dieta equilibrada.

Reflexiones sobre el envejecimiento

Al cumplir 50 años, Paltrow reflexionó sobre la aceptación del envejecimiento. En su blog de Goop, afirmó que este proceso le ha permitido conocerse mejor y que el valor de la autoaceptación es crucial para el bienestar. Reconociendo los efectos de la menopausia, incluso habló de su reducción en el consumo de alcohol, que había agravado sus síntomas.

La nutricionista Hrycyk también enfatiza que el alcohol debe ser consumido con moderación, ya que puede afectar la calidad del sueño y el metabolismo.

Un enfoque integral

Paltrow subraya la importancia de cuidar tanto la salud física como emocional, resaltando que la aceptación de los cambios en su cuerpo forma parte de su crecimiento personal. "Hago lo que puedo para luchar por la buena salud y la longevidad", afirmó, lo que refleja su compromiso con un enfoque de bienestar integral.

A medida que se prepara para su regreso al cine, Paltrow sigue siendo un símbolo de transformación y autoconocimiento, inspirando a otros a conectar con su bienestar interior.