Confirmaron quién está detrás de las amenazas a Juanita Tinelli

Este jueves, Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte, por lo que acudió a la comisaría acompañada de sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles. Para garantizar su seguridad, se le proporcionó un botón antipánico.

Según la periodista Laura Ubfal, en el programa Infama (América TV), el presunto autor de estas intimidaciones sería una persona conocida por la familia Tinelli. Ubfal indicó que las amenazas están dirigidas no solo a Juanita, sino también a toda su familia. A partir de mañana, se implementará un operativo de seguridad que brindará custodia a cada uno de los integrantes del clan Tinelli.

Ubfal aclaró que las amenazas provienen de alguien externo, pero cercano a la familia, lo que ha generado un clima de incredulidad entre ellos. Se descartó la posibilidad de que las exparejas de Marcelo Tinelli, como Paula Robles, Guillermina Valdez y Soledad Aquino, sean también destinatarias de estas amenazas.

La situación comenzó cuando Juanita hizo un fuerte descargo en sus redes sociales sobre el acoso que sufrió. Si bien no se han divulgado detalles precisos sobre el contenido de los mensajes, Ubfal afirmó que la joven de 22 años y su familia están asustados y alertas. Aunque la periodista conoce la identidad del presunto acosador, decidió mantener el nombre en reserva hasta que la justicia lo revele.

La comunidad en redes sociales ha expresado su apoyo a Juanita, destacando su fortaleza ante esta difícil situación mientras ella busca establecer un “límite” desde el amor.