El enigmático mensaje de “Chiqui” Tapia en X

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, generó revuelo en las redes sociales con un enigmático mensaje publicado en X (ex Twitter) que provocó especulaciones entre los aficionados al fútbol.

En su publicación, Tapia afirmó: “Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración”, concluyendo con un misterioso “1996, Atlanta”, cuya interpretación ha quedado en el aire.

El mensaje rápidamente se viralizó, llevando a usuarios y periodistas deportivos a cuestionar su destinatario. Muchos lo relacionaron con las controversias que rodearon la última fecha del Torneo Clausura, marcada por decisiones arbitrales cuestionadas.

Un tema destacado fue el partido entre Barracas Central, club vinculado a Tapia, y Argentinos Juniors, donde el primero ganó 2 a 0 y terminó el encuentro con dos jugadores de más. A esta situación se sumó la derrota de River ante Gimnasia La Plata, que incluyó un penal fallido y una prolongación de nueve minutos, lo que intensificó las dudas sobre el arbitraje.

Aunque Tapia no ha ofrecido aclaraciones desde su publicación, el mensaje ha avivado las teorías y lo ha colocado nuevamente en el centro de la controversia, en un contexto donde las decisiones arbitrales generan un intenso debate.