Juana Tinelli reapareció en las redes tras las amenazas de muerte

Seis días después de recibir amenazas de muerte, Juanita Tinelli volvió a sus redes sociales. En sus historias de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli compartió momentos de tranquilidad en su hogar.

Acompañada por su madre, Paula Robles, Juanita se mantuvo alejada de su hermana, Cande Tinelli, debido a tensiones familiares. La joven modelo, de 22 años, publicó dos selfies en las que aparece frente al espejo con un canguro blanco, pantalón rosa y medias, eligiendo no hacer declaraciones públicas sobre la situación.