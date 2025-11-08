Buscan promover el turismo rural en Buenos Aires

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que establece un marco legal para el desarrollo del turismo rural en la región. La iniciativa, presentada por la diputada Silvina Vaccarezza del partido monzoísta, busca potenciar las economías locales, revalorizar el patrimonio cultural y diversificar la oferta turística en los pueblos del interior.

El dictamen recibió apoyo mayoritario en una reunión presidida por Laura Ricchini, del PRO, y está listo para ser debatido en el recinto. Este proyecto tiene como objetivo ordenar, categorizar y registrar las diversas actividades relacionadas con el turismo rural, un sector en expansión que carece de una ley específica en comparación con otras jurisdicciones del país.

Vaccarezza introdujo la propuesta en julio de 2024, resaltando la importancia de apoyar a las comunidades rurales en riesgo de despoblación. "La identidad de los pueblos y parajes rurales es muy rica, y con este proyecto buscamos revitalizarla para atraer a los turistas", explicó la legisladora.

El proyecto define el turismo rural como una actividad que conecta a los visitantes con experiencias sobre la naturaleza, la producción agropecuaria y las tradiciones culturales del campo bonaerense. En este contexto, se incluyen diversas actividades como estancias, chacras, alojamientos de campo, pulperías y bodegas.

Además, la propuesta contempla la creación de un Registro Provincial de Prestadores de Turismo Rural, que permitirá a los involucrados acceder a asesoramiento y financiamiento, así como promover la oferta turística de la provincia.

También se propone establecer un "Circuito Provincial de Fiestas y Festivales", un calendario en línea que se actualizará anualmente para visibilizar las celebraciones tradicionales de la provincia.

Para concluir, el proyecto sugiere que Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional 27.324, que promueve los pueblos rurales turísticos, con el fin de armonizar criterios con la normativa nacional.

La aprobación del dictamen en la Comisión de Turismo es un paso clave hacia la creación de un marco legal para el turismo rural en la provincia de Buenos Aires, lo que permitiría la planificación de políticas públicas y el fortalecimiento del sector como motor de desarrollo regional.