Los destinos más buscados de Argentina para pasar las fiestas

Las celebraciones de Año Nuevo en Argentina se caracterizan por su diversidad, permitiendo a los viajeros elegir entre playas, montañas y viñedos. Este año, las opciones para despedir el 2026 son varias y cada una ofrece una experiencia única.

Buenos Aires: Fiesta y fuegos artificiales

La capital argentina se llena de actividad en las horas previas al nuevo año. Barrios como Puerto Madero, Recoleta y Palermo atraen a miles de personas que se reúnen para cenas y celebraciones al aire libre, culminando con fuegos artificiales sobre el río. Bares y restaurantes ofrecen menús especiales y música en vivo, convirtiendo la ciudad en un epicentro de vida nocturna.

Bariloche: Naturaleza en la Patagonia

San Carlos de Bariloche presenta una opción más relajada, rodeada de lagos y montañas. Aquí, las festividades incluyen gastronomía regional y un entorno natural impresionante. Los fuegos artificiales que iluminan el Lago Nahuel Huapi a medianoche son un atractivo imperdible, y muchos visitantes disfrutan de caminatas por la montaña antes de brindar.

Mendoza: Celebración entre viñedos

Mendoza se establece como un destino gourmet para Año Nuevo, con bodegas que organizan cenas especiales bajo las estrellas. La combinación de vino de primera calidad, buena comida y la vista de las montañas crean un ambiente perfecto para recibir el nuevo año de manera tranquila y sofisticada.

Ushuaia: Celebrar en el fin del mundo

La ciudad más austral del mundo, Ushuaia, ofrece una experiencia única con su paisaje de glaciares y montañas nevadas. Las celebraciones incluyen cenas con vistas al Canal Beagle y paseos en barco. A pesar del frío, el verano austral proporciona largas horas de luz, ideal para disfrutar de la naturaleza.

Mar del Plata: Playa y celebración sin fin

Este destino de la Costa Atlántica es conocido por su vibrante ambiente playero. Familias y amigos se reúnen en las playas para brindar, mientras que los balnearios organizan fiestas que se extienden hasta el amanecer. Con espectáculos y una energía festiva, Mar del Plata es el lugar perfecto para quienes desean comenzar el año disfrutando del mar y la diversión.

Estos cinco destinos reflejan la diversidad cultural y geográfica de Argentina, cada uno aportando su esencia a la celebración del nuevo año.