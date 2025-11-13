La empresa Strand S.A proveerá a la Municipalidad de luminarias led

La Municipalidad de Rafaela ha adjudicado una licitación pública para la adquisición de luminarias LED en el marco de su proyecto de renovación del alumbrado público. La resolución, fechada el 5 de noviembre, designa a la empresa Strand S.A., radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como la ganadora del proceso.

Strand S.A. fue la única firma que cumplió con las condiciones técnicas del pliego, luego de que se evaluaran seis propuestas. El presupuesto oficial de la licitación fue de $75.542.068, y la adjudicación se concretó por un total de $73.682.412, lo que representa un ahorro de $1.859.656 para el Municipio.

La compra incluye 224 luminarias LED de 35.000 lúmenes (tipo 1) por $65.368.128, y 44 luminarias LED de 19.000 lúmenes (tipo 2) por $8.314.284, sumando un total de 268 unidades. El pago se realizará a los 15 días corridos tras la fecha de factura.

El proceso licitatorio, iniciado bajo el Decreto N° 57.845, comenzó con la apertura del sobre N°1 el 18 de septiembre de 2025. Tras la evaluación técnica por parte de la Dirección de Electrotecnia, se rechazaron las ofertas de cinco empresas: Eleczar S.A., Sabella Héctor Miguel, Ignis Lighting S.R.L., Signify Argentina S.A. y Gadaro S.A., principalmente por no cumplir con los requisitos del pliego.

La formalización de la adjudicación fue firmada por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino; la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal; y el intendente Leonardo Viotti.