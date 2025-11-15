La China Suárez rompió el silencio y lanzó una indirecta contra Wanda Nara

Este viernes, la actriz China Suárez y el futbolista Mauro Icardi ofrecieron una entrevista a Mario Pergolini en el programa "Otro día perdido" (Eltrece), tras la controversia generada por sus apariciones en diferentes plataformas de streaming.

Durante la charla, Suárez se refirió a su nueva serie y lanzó un comentario indirecto dirigido a Wanda Nara, aunque sin mencionarla directamente. "Debería empezar a vengarme un poco más como Clara, mi personaje. En la vida real soy bastante vengativa, aunque nunca he hecho locuras. No levanto la voz, pero algunas cosas que digo me arrepiento después", comentó.

Cuando le preguntaron sobre un posible matrimonio, Suárez confirmó que estuvo cerca de casarse, pero no dio nombres: "Tuve la fantasía de ser madre joven, pero siempre decía que para qué casarse si después puede haber un divorcio".

Respecto a su vida en Turquía, explicó: "Conozco a Mauro desde hace tres años y medio. Ha sido todo muy rápido, pero tengo un buen entorno que me aconseja. Me he dado cuenta de que es un momento para filmar y luego ver cómo sigue".

Sobre la crianza de sus hijos Rufina, Amancio y Magnolia, dijo: "Somos un equipo. La escuela de los chicos es temporal y les brinda la oportunidad de aprender turco, algo que yo también estoy haciendo".

Finalmente, analizó la rivalidad mediática con Nara: "En Argentina se disfruta de enemistar a las mujeres. No soy tibia; por mis amigos y seres queridos me la juego. Lo que sucede es que todo se magnifica desde fuera".