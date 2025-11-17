Jannik Sinner se consagró campeón del ATP Finals

Jannik Sinner se proclamó campeón de las ATP Finals 2025 tras derrotar a Carlos Alcaraz con un marcador de 7-6, 7-5. El italiano mostró su fortaleza en canchas cubiertas, finalizando el año con un título que lo sitúa por debajo del español en su historial global, aunque con el último enfrentamiento a su favor. Esta es la segunda vez consecutiva que Sinner se impone ante Alcaraz en la final del torneo sin ceder un set.

Durante su participación en Turín, Sinner tuvo un desempeño impecable, ganando todos sus partidos. Comenzó la fase de grupos con tres victorias, avanzó con autoridad a semifinales y culminó el torneo con la victoria sobre Alcaraz. Con este triunfo, Sinner se mantiene invicto y alcanzó el máximo puntaje en el certamen.

Recorrido de Jannik Sinner en las ATP Finals 2025:

Fase de grupos (Grupo Björn Borg): Victoria sobre Felix Auger-Aliassime: 7-5, 6-1. Victoria sobre Alexander Zverev: 6-4, 6-3. Victoria sobre Ben Shelton: 6-3, 7-6.

Semifinal: Victoria sobre Alex de Miñaur: 7-5, 6-2.

Final: Victoria sobre Carlos Alcaraz: 7-6, 7-5.



Rivalidad entre Sinner y Alcaraz

La rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se ha convertido en una de las más emocionantes del circuito, con 16 enfrentamientos hasta la fecha. Alcaraz lleva la delantera con 10 triunfos, mientras que Sinner ha ganado 6 veces. Los dos jugadores han destacado en diversas superficies, con Alcaraz dominando en canchas duras y de polvo de ladrillo, y Sinner destacando en césped.

En 2025, sus encuentros culminaron de la siguiente manera: