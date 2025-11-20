Rafaela: Hacían recetas "truchas" y defraudaron al PAMI. A Juicio oral

La Fiscalía Federal de Rafaela ha elevado a juicio la causa que involucra a Gisela Bernini, titular de una farmacia, y al médico Alberto José Mazzuchelli, acusados de una maniobra de defraudación al PAMI. Se les imputan irregularidades en la emisión y dispensa de recetas electrónicas entre febrero y septiembre de 2021, con un perjuicio económico estimado en $1.125.228 a valor de ese año.

El requerimiento, presentado por el Dr. Gustavo Onel, titular de la Fiscalía Federal Descentralizada, se basa en un auto de procesamiento firme contra ambos imputados. La investigación ha recopilado suficientes evidencias para avanzar hacia el juicio oral.

Según la acusación, Bernini y Mazzuchelli habrían simulado la provisión de medicamentos utilizando el sistema de recetas electrónicas del PAMI. Se emitieron 636 recetas a nombre de 78 afiliados que no formaban parte de la cápita del médico. Los afiliados consultados negaron conocer a Mazzuchelli y no reconocieron haber recibido las recetas. Algunos mencionaron que ciertos medicamentos facturados no correspondían a su consumo habitual.

Las recetas se generaron desde computadoras en la farmacia, según las evidencias obtenidas por la Fiscalía. Este organismo sostiene que la utilización del usuario y la contraseña de Mazzuchelli fueron cruciales para la ejecución de estas prescripciones irregulares.

La investigación incluyó allanamientos en las propiedades de ambos imputados, donde se incautaron ocho computadoras. El análisis de estos dispositivos corroboró la operación digital cuestionada. Además, se recogieron testimonios de médicos de cabecera que confirmaron que las recetas eran confeccionadas por ellos, desmintiendo las afirmaciones de los acusados sobre un supuesto contexto excepcional.

El Ministerio Público Fiscal encuadra estos actos en la figura de defraudación a la Administración Pública, considerando a Bernini como autora de la maniobra y a Mazzuchelli como partícipe necesario.

Tras el avance en la investigación, la Cámara Federal de Rosario revocó una resolución anterior que los beneficiaba y confirmó el procesamiento de ambos, abriendo paso a la elevación a juicio. La Fiscalía ha solicitado que el caso sea debatido de forma oral y pública, y el Juzgado Federal de Rafaela fijará la fecha para el inicio del juicio.