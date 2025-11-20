Wanda Nara arremetió contra a la exempleada que le reclama $30 millones

Después de que Lucía Oliver, exempleada de Wanda Nara, la denunciara en la Justicia por supuestos impagos y el hecho de haberla contratado en negro, Nara decidió hablar al respecto.

En una conversación por WhatsApp con Yanina Latorre, la presentadora explicó las razones de la desvinculación de Oliver, acusándola de irregularidades graves. "La despedí porque estaba realizando tareas que no eran de mi agrado", afirmó Nara.

Además, la mediática aseguró que Oliver la había estafado: "Tengo pruebas de que me duplicó las tarjetas bancarias y ya presenté una denuncia por extorsión, ya que esto viene ocurriendo desde hace tiempo".

Nara también reveló que, según su versión, Oliver había sustraído su vehículo, así como otros artículos de su hogar. "Me robaba huevos de codorniz, que son mis favoritos", concluyó.