Marcelo Tinelli declaró en la causa por las amenazas que recibió su hija

Marcelo Tinelli declaró este martes en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6 como testigo en la investigación sobre las amenazas denunciadas por su hija, Juana. Tinelli había estado ausente el lunes debido a problemas de salud.

El conductor explicó que se enteró de la situación mientras se preparaba para grabar una serie en su casa. Recibió un mensaje de Juana que decía: “Necesito hablar con vos porque me acaban de amenazar. Gustavo Scaglione me amenazó”.

Al recibir el mensaje, Tinelli se comunicó con su hija para tratar de calmarla. Sin embargo, su intento fue interrumpido cuando Paula Robles, madre de Juana, tomó el teléfono y reprochó su solicitud de tranquilizarla. La situación se complicó aún más cuando Juana decidió bloquear a su padre, impidiendo cualquier comunicación.