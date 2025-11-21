El Ejecutivo explicó en el Concejo el ordenamiento territorial del sector noroeste

La subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, y la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, presentaron ante el Concejo Municipal los lineamientos de un proyecto de Ordenanza para el ordenamiento del suelo productivo en el sector periurbano noroeste de Rafaela. El encuentro contó con la participación del presidente del Concejo, Lisandro Mársico, concejales y representantes de instituciones del sector productivo.

Vidal destacó que el proyecto, desarrollado en diálogo con el Centro Comercial y otros actores, busca regular el uso del suelo industrial en áreas cercanas a la Ruta 70 y la Ruta 34. Subrayó la importancia de vincular esta normativa con obras hídricas en marcha, como el Camino 6 y el Bajo Compagnucci, fundamentales para permitir la aprobación de proyectos en una zona afectada por problemas hídricos.

"Estamos en condiciones de sectorizar una planificación ya presentada y valoramos el consenso alcanzado entre todos los actores. Esta ordenanza es un paso, pero continuaremos trabajando en toda la ciudad", afirmó Vidal.

Imoberdorf enfatizó que el ordenamiento del suelo industrial es crucial no solo para las empresas, sino también como una política estratégica para generar empleo y atraer inversiones. "Estamos colaborando con el Concejo para lograr una normativa moderna y sostenible", agregó.

Carola Carrizo, representante de la Cámara de la Construcción, celebró la iniciativa, destacando la necesidad de una planificación clara que contemple obras hídricas y las condiciones para nuevos loteos industriales. "La construcción es un sector dinámico, y este tipo de ordenanzas son esenciales para el crecimiento de la ciudad", concluyó.