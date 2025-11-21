Cómo acceder al "Turismo de Raíces"

El programa "Turismo de Raíces", impulsado por Italia, permite a ciudadanos y descendientes de italianos en el exterior reconectar con el origen de sus familias. Violeta Finocchiaro, responsable del Patronato Ital UIL de Rosario, explicó en Radio Facundo Quiroga que esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el turismo y la conexión con las raíces familiares.

“Buscamos que las personas visiten los municipios y pueblos de Italia donde nacieron sus antepasados”, destacó Finocchiaro. La gestión del programa consiste en contactar a cada municipio de origen, donde se organizan visitas a monumentos, degustaciones de la gastronomía local y recorridos culturales.

Finocchiaro subrayó que el programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, facilitando el contacto para su implementación. Sin embargo, mencionó una reciente restricción que limita el trámite de ciudadanía únicamente a hijos y nietos, lo que dificulta el acceso a muchos descendientes.

Por otra parte, Finocchiaro indicó que algunos municipios están ofreciendo viviendas a precios accesibles para atraer a jóvenes y fomentar el desarrollo local. Esta estrategia busca revitalizar las comunidades y ofrecer nuevas oportunidades a los migrantes.