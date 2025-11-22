Franco Colapinto finalizó 16° rumbo a la clasificación del Gran Premio de Las Vegas

Las actividades del Gran Premio de Las Vegas comenzaron con la tercera práctica libre (PL3), la última oportunidad para los pilotos antes de la sesión de clasificación. El equipo Alpine llevó sus autos a la pista en la segunda mitad de la sesión, con Franco Colapinto haciendo su debut en el circuito. A pesar de condiciones de humedad y un clima fresco, el piloto argentino mostró buen rendimiento, logrando el quinto mejor tiempo con una vuelta de 1m36s305.

George Russell, piloto de Mercedes, se destacó al marcar el mejor tiempo de la sesión con 1m34s054. La sesión fue complicada para los McLaren, que quedaron en las últimas posiciones, con Lando Norris, líder del campeonato de pilotos, finalizando en última posición, apenas superado por su compañero Oscar Piastri. Max Verstappen también tuvo una práctica sólida, manteniéndose como un competidor a tener en cuenta para la carrera del domingo.

Horarios para Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: