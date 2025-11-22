Los Pumas cierran el año ante Inglaterra

Los Pumas se preparan para su último partido del año, enfrentándose a Inglaterra este domingo a las 13:10 horas (argentina) en el emblemático estadio de Twickenham. Este encuentro es parte de la Ventana Internacional de noviembre y es crucial para el seleccionado nacional.

En conferencia de prensa, el entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación titular que disputará el partido. Para este duelo, realizó cinco cambios respecto al XV que inició el encuentro ante Escocia: Thomas Gallo reemplazará a Mayco Vivas, Marcos Kremer a Joaquín Oviedo, Tomás Albornoz a Gerónimo Prisciantelli, Justo Piccardo a Santiago Chocobares y Bautista Delguy a Mateo Carreras.