Franco Colapinto finalizó 17° el GP de Las Vegas

Franco Colapinto no tuvo un buen desempeño en el Gran Premio de Las Vegas, a pesar de haber realizado una buena clasificación. Durante la salida, fue involucrado en un accidente múltiple provocado por Gabriel Bortolero, lo que dañó el difusor de su coche, imposibilitando su competitividad en la carrera.

Max Verstappen se llevó el triunfo, liderando de principio a fin tras conseguir la pole position en la primera curva. Por su parte, Lando Norris finalizó en segundo lugar, manteniendo vivas sus opciones en la lucha por el campeonato de pilotos. Oscar Piastri, con un quinto puesto, ayudó a que Verstappen se acercara aún más en la tabla de puntos.