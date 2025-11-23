Franco Colapinto finalizó 17° el GP de Las Vegas

Franco Colapinto no tuvo un buen desempeño en el Gran Premio de Las Vegas, a pesar de haber realizado una buena clasificación. Durante la salida, fue involucrado en un accidente múltiple provocado por Gabriel Bortolero, lo que dañó el difusor de su coche, imposibilitando su competitividad en la carrera.
Max Verstappen se llevó el triunfo, liderando de principio a fin tras conseguir la pole position en la primera curva. Por su parte, Lando Norris finalizó en segundo lugar, manteniendo vivas sus opciones en la lucha por el campeonato de pilotos. Oscar Piastri, con un quinto puesto, ayudó a que Verstappen se acercara aún más en la tabla de puntos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
F1 en Las Vegas: Descalificación de Norris y Piastri Sacude ponen el campeonato de pilotos al rojo vivo
Agencia de Noticias del InteriorDEPORTES
Lo más visto
Nuevo gabinete de Javier Milei: confirmados los sucesores de Bullrich y Petri
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Pullaro: “El desarrollo necesita un Estado más activo”
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Colapinto 15º en el Gran Premio de Las Vegas: "El auto fue un desastre"
Agencia de Noticias del InteriorDEPORTES
F1 en Las Vegas: Descalificación de Norris y Piastri Sacude ponen el campeonato de pilotos al rojo vivo
Agencia de Noticias del InteriorDEPORTES