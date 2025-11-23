Boca recibe a Talleres de Córdoba por los octavos de final del Clausura

Boca Juniors se enfrenta a Talleres de Córdoba este domingo por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 20:00 en La Bombonera y será transmitido por TNT Sports. Sebastián Zunino será el árbitro, con Adrián Franklin a cargo del VAR.

El Xeneize, ya clasificado para la Copa Libertadores 2026, avanzó a esta instancia tras finalizar primero en su zona con 29 puntos. Dirigidos por Claudio Úbeda, Boca llega en un gran momento luego de haber ganado sus últimos cuatro encuentros: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River y 2-0 a Tigre.

Por su parte, Talleres tuvo un año difícil en 2025 al luchar por evitar el descenso, pero logró mantenerse en Primera. El equipo, dirigido por Carlos Tevez, aseguró su clasificación al empatar 0-0 con Instituto en la última fecha, finalizando octavo en la tabla.

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.