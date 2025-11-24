A sus 14 años, Antonia Macri debutó como modelo

Antonia Macri, hija de la exprimera dama Juliana Awada y del ex presidente Mauricio Macri, ha dado sus primeros pasos en la industria de la moda, destacándose por su bajo perfil mediático. A sus 14 años, la joven modelo debutó en Instagram con una producción fotográfica para una exclusiva marca de ropa.

La prestigiosa marca compartió imágenes de Antonia, quien posó con naturalidad en looks que combinaban un conjunto total denim. La producción presentaba una chaqueta de mangas tres cuartos y un jean de corte wide-leg, complementado con lentes de sol.

La colección fue bien recibida, generando elogios en los comentarios, incluidos los de su madre, Juliana Awada, quien expresó su orgullo con un emoticono de corazón. Su debut ha suscitado expectativas sobre futuros proyectos de Antonia en el mundo del modelaje, mientras que Mauricio Macri aún no ha comentado públicamente sobre este nuevo capítulo en la vida de su hija.