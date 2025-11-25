Fabricio Dellasanta: "Aún no asumimos y ya logramos cambios importantes para Rafaela"

Fabricio Dellasanta ya tiene su diploma y el próximo 9 de Diciembre va a sumir como concejal de LLA. En una charla exclusiva con R24N que se realizó el día de ayer, Dellasanta toca todos los temas, no solo referentes a Rafaela, también habla del nuevo ministro de defensa que es un militar en actividad, algo inédito desde 1983. Dellasanta promete trabajar para bajar impuestos en la ciudad, para que el DREI no sea cada día más caro y con ello perjudicar al comercio de Rafaela y de todos los temas que lo ocuparan a partir del 9 de Diciembre.