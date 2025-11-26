Barreiro denunció ante la Justicia Federal a la Municipalidad por falta de respuesta a un pedido de información pública

Denuncian a la Municipalidad por falta de acceso a la información pública en Rafaela

Rafael Barreiro, presidente de la Federación de Entidades Vecinales (FEV) de Rafaela, presentó una denuncia ante la Justicia Federal por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a información pública dirigida a la Municipalidad. La denuncia fue formalizada el 25 de noviembre en una nota al Concejo Municipal, en la que solicitó la intervención del cuerpo deliberativo para aclarar el estado del trámite.

Según el documento, Barreiro realizó su solicitud el 12 de septiembre de 2025, formalizada con el Expediente Nº 328562/2 el 18 de septiembre. Desde entonces, afirma no haber recibido respuesta del funcionario correspondiente.

Ante esta situación, Barreiro elevó una queja por “denegación de acceso a la información pública y posible incumplimiento de los deberes de funcionario público” al Ministerio Público Fiscal y a la Agencia de Acceso a la Información Pública el 14 de noviembre. Asimismo, señaló su intención de replicar la denuncia a nivel provincial y municipal, apoyándose en normativas que regulan el derecho a la información en Santa Fe, como la Ordenanza Municipal Nº 4865.

En su presentación, Barreiro describió el proceso de seguimiento del expediente como “un peregrinaje” sin avances, y criticó que “el Ejecutivo es juez y parte del problema”, lo que, según él, obstaculiza el manejo eficiente de solicitudes que deberían resolverse con agilidad.

En su comunicación al Concejo, pidió dos acciones específicas: clarificar el estado del Expediente 328562/2 y detallar los recursos disponibles cuando no se responde a tiempo. También preguntó quién debe gestionar un posible sumario administrativo según la normativa vigente.

Barreiro destacó que muchos ciudadanos recurren al Concejo ante la falta de respuestas, lo que a menudo les obliga a buscar asesoría legal. “La apatía de un funcionario no debería comprometer el sistema”, afirmó, añadiendo que su objetivo es obtener información que clarifique el trabajo legislativo.

La denuncia reabre el debate sobre la efectividad de las normas de transparencia en el municipio. La intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Agencia de Acceso podría derivar en acciones administrativas o judiciales, dependiendo de la situación.

Ahora, el Concejo Municipal deberá decidir si toma alguna acción frente al planteo de la FEV, un actor crucial en el debate sobre el funcionamiento del Estado local y la participación ciudadana.