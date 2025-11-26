La necesidad de una Fiscalía especializada en accidentología vial en Rafaela

Por Carlos Zimerman

Rafaela, una ciudad que ha experimentado un crecimiento y desarrollo constante en las últimas décadas, enfrenta un problema alarmante: la creciente cantidad de accidentes viales que, año tras año, afectan a sus habitantes. Este fenómeno no solamente involucra daños materiales y personales, sino que también refleja una serie de fallas en la justicia penal que deben ser abordadas con urgencia. La creación de una Fiscalía Especializada en Accidentología Vial se presenta como una necesidad imperiosa para garantizar que los responsables de estos incidentes sean llevados ante la justicia y que se establezcan precedentes claros que desincentiven conductas irresponsables.

El contexto actual de los accidentes viales

Los siniestros viales en Rafaela a menudo no alcanzan un nivel de juicio penal. Esto plantea un problema significativo: la mayoría de los casos terminan resolviéndose en el ámbito civil. Si bien las aseguradoras cumplen un papel importante indemnizando a las víctimas por los daños económicos sufridos, este proceso no aborda la responsabilidad penal de los infractores. En consecuencia, se observa una preocupante tendencia hacia la impunidad, donde quienes causan lesiones o incluso muertes en accidentes viales no enfrentan consecuencias penales.

La actual estructura judicial no es capaz de manejar la complejidad de estos casos. Los fiscales de instrucción, que deberían encargarse de investigar y llevar estos casos a juicio, se ven abrumados por una carga de trabajo que no les permite dedicar el tiempo y los recursos necesarios a cada incidente. Esta saturación no solo resulta en demoras significativas en los procesos, sino que también causa que muchas causas prescriban antes de llegar a una resolución. Esto significa que, para muchos, las víctimas quedan sin justicia y los infractores evitan enfrentar las repercusiones legales de sus acciones.

La dispersión y su impacto en la justicia

El hecho de que los casos de accidentología vial sean distribuídos entre distintas fiscalías de instrucción con competencias generales es contraproducente. Esta dispersión genera una ausencia de criterios unificados para abordar los asuntos específicos de cada caso, lo que puede llevar a decisiones divergentes y, en última instancia, a una falta de equidad en el sistema. Además, la falta de especialización en un área tan técnica y delicada como la accidentología vial provoca una serie de dificultades en la recopilación de pruebas, incluyendo análisis de alcoholemia y otras sustancias que son fundamentales para establecer la culpabilidad de los involucrados.

Propuestas para una Fiscalía Especializada

Establecer una Fiscalía Especializada en Accidentología Vial no solo contribuiría a centralizar y optimizar la investigación de homicidios culposos viales, sino que también permitiría que el sistema judicial actúe con mayor celeridad y efectividad. Esta nueva fiscalía podría contar con un equipo dedicado de fiscales y personal capacitado que se especialice en el ámbito de la accidentología, lo que facilitaría:

Análisis rápido y eficaz: La creación de protocolos específicos para la realización de análisis de alcoholemia y toxicología, permitiendo que las pruebas se procesen de manera más eficiente y que se obtengan resultados en un tiempo adecuado. Investigación profunda: Con un enfoque especializado, los fiscales podrían convocar a expertos y utilizar tecnología avanzada para reconstruir accidentes y establecer causas con mayor certeza, lo que fortalecería los casos presentados ante los tribunales. Educación y prevención: Además de perseguir justicia, una Fiscalía Especializada podría desempeñar un papel proactivo en políticas de educación vial y prevención de accidentes, colaborando con otros organismos para reducir la incidencia de siniestros en la ciudad. Acceso a recursos: La centralización de recursos permitiría contar con herramientas adecuadas para la investigación, así como con un equipo interdisciplinario que incluya ingenieros, médicos forenses y psicólogos, lo que enriquecería el enfoque en cada caso. Prevención de la impunidad: Finalmente, una fiscalía especializada puede ayudar a disuadir las conductas irresponsables al establecer un precedente claro de que las acciones irresponsables al volante tienen consecuencias legales que son efectivas y rápidas.

Conclusión

La creación de una Fiscalía Especializada en Accidentología Vial en Rafaela es fundamental para abordar un problema que afecta gravemente la seguridad y el bienestar de la comunidad. Es imperativo que la ciudad y sus autoridades reconozcan la urgencia de esta situación y actúen, implementando un sistema judicial que no solo castigue a los infractores, sino que también sirva como un disuasivo efectivo para prevenir futuros accidentes. Solo así se podrá construir una cultura de responsabilidad y respeto en nuestras calles, preservando la vida y la integridad de todos los ciudadanos.