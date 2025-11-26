Aversa no se anima a dar la cra y manda un escrito al Concejo

El Subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, respondió a la Minuta de Comunicación N.º 4.035, enviada por concejales de la oposición, reiterando información previamente presentada en documentos anteriores. La tensión con el bloque del PJ aumentó tras la confirmación de Aversa de que no asistiría a una interpelación aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal.

Desmentida de irregularidades

En su respuesta, Aversa negó tener vínculos laborales o económicos con la empresa citada por la oposición y afirmó que su subsecretaría no realizó compras a esa firma entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, información que ya había sido expuesta en la Minuta N.º 4.013. Enfatizó que las dudas planteadas por el PJ sobre adquisiciones se refieren a la Subsecretaría de Deportes, la cual ya había informado que las compras fueron puntuales y sin intervención de Servicios Públicos y Ambiente.

Voces cercanas al funcionario indicaron que no hay indicios de irregularidades y acusaron a los concejales de la oposición de obstaculizar el trabajo del gobierno municipal.

Argumentos de Aversa

El subsecretario aseguró que todas las contrataciones de su área cumplen con la normativa vigente y que ha presentado las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses correspondientes. Además, destacó que la empresa mencionada está registrada como proveedora municipal desde 2001 y que ha trabajado en diversas gestiones, asegurando que no ha recibido beneficios personales o familiares.

Malestar en el Concejo

La oposición, por su parte, continúa mostrando descontento por la falta de asistencia de Aversa a la interpelación, argumentando que era necesaria para aclarar presuntas incompatibilidades entre su cargo y un negocio relacionado con la venta de luminarias. Desde el PJ, destacaron que tienen documentación que respalda sus cuestionamientos y que tanto Aversa como el proveedor citado se negaron a comparecer, lo que consideran un retroceso en la transparencia institucional.

El pedido de interpelación, respaldado por todos los concejales, ahora aguarda respuestas escritas de Aversa para determinar los pasos administrativos y legales a seguir.