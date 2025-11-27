Sesión de hoy del Concejo: "Esos nubarrones negros anuncian piedras"

Agenda del Concejo Municipal de Rafaela: Proyectos Clave en Debate

Este jueves a las 9:00, el Concejo Municipal de Rafaela llevará a cabo una sesión ordinaria en la sede del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). Los principales temas en la agenda son los proyectos de Ordenanza Tributaria y del Plan Periurbano Noroeste.

El proyecto de Ordenanza Tributaria, que determinará los impuestos que los rafaelinos pagarán el próximo año, es el que genera mayor expectativa, especialmente en torno a la Tasa General de Inmuebles. Uno de los puntos más debatidos será el posible ajuste de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que se utiliza para actualizar tasas y derechos en función de diversas variables, como los precios de combustibles y salarios de los trabajadores municipales.

La oposición peronista ha manifestado su rechazo a cualquier aumento en los tributos, argumentando que "la prioridad siempre es el vecino" y señalando que los incrementos del 2024 y 2025 superaron el 360%. Los concejales Juan Senn, Paz Caruso, Martín Racca y Valeria Soltermam han propuesto mantener sin cambios el valor de la UCM, ya que este ya se actualizó recientemente.

Por su parte, el oficialismo enfrenta un cambio de estrategia tras la decisión de los presidentes del Concejo y de otras figuras como Lisandro Mársico y Carla Boidi, de congelar la UCM por lo menos durante el primer semestre de 2026. Esta medida ha sido respaldada por el Comité del PDP de Rafaela, lo cual complica las intenciones del Departamento Ejecutivo de implementar aumentos moderados.

La sesión abrirá un espacio para el debate, lo que augura posibles tensiones entre oficialistas y opositores.

Además, el Concejo aprovechará la oportunidad de sus sesiones externas para abordar un total de siete proyectos, incluyendo la declaración de interés municipal por el 80º aniversario del SEOM, así como varias solicitudes de información y el apoyo a la continuación de obras, como la ciclovía en Bv. Roca. También se declarará de Interés Municipal la inauguración del nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré”.