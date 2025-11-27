Estrenos en el Cine Belgrano

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia la continuación de una superproducción de "Wicked por siempre", que es la segunda parte del exitoso musical; y el estreno de dos importantes films nacionales en el marco del Espacio INCAA, ofreciendo una programación diversa y de alta calidad para la semana.

"Wicked: por siempre" es un espectáculo visual y musicalmente deslumbrante. Esta secuela profundiza la compleja amistad y rivalidad entre Elphaba y Glinda, explorando temas de prejuicio, poder y la construcción de la identidad.

La sinopsis sigue la trama después de que Elphaba desafiara al régimen totalitario del Mago en Oz, obligándola a enfrentarse a su identidad como la Bruja Mala del Oeste. Mientras tanto, el Mago ha otorgado a Glinda el título de Glinda la Buena, elevándola a un estatus público como defensora de la nación frente a Elphaba. Las dos brujas deben tomar decisiones cruciales que sellarán sus destinos en este cierre épico.

Este musical, dirigido por Jon M. Chu y protagonizado por Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jonathan Bailey, tiene una duración de 138 minutos y es apto para mayores de 13 años.

Las funciones serán a partir del viernes 28 de noviembre al martes 2 de diciembre, a las 19:00. Se exhibirá en versión 2D y subtitulada. La entrada general para esta función es de $6.500.

El ciclo Espacio INCAA presenta dos atractivas propuestas del cine argentino.

El primer estreno es "Perros" que se destaca como un potente y asfixiante drama psicológico que utiliza la desaparición de una mascota como catalizador para exponer las tensiones, miserias y secretos reprimidos de la vida familiar y vecinal.

Dirigida por el uruguayo Gerardo Minutti, la película cuenta con un reparto integrado por Néstor Guzzini, Marcelo Subiotto, Roberto Suárez, Noelia Campo, María Elena Perez, Catalina Arrillaga y Soledad Pelayo.

La trama se centra en los Saldaña, quienes deben asumir la tarea de cuidar el perro y la casa de sus vecinos, los Pernas, durante el verano. Abusando de sus deberes de caseros improvisados, vivirán sus propias "vacaciones" en la propiedad, hasta que la inesperada desaparición del perro de los Pernas desata un enfrentamiento violento, miserable y psicológico entre ambas familias.

Se exhibirá los días viernes y sábado a las 21:30, tiene una duración de 102 minutos y es apto para mayores de 13 años con reservas.

A partir del domingo 30 de noviembre hasta el martes 2 de diciembre, se estrena "El portal", a las 21:30.

Dirigida y protagonizada por Mariano Argento, el elenco también incluye a Manuel Vicente, Marina Glezer, Selva Alemán, Christian Sancho e Ingrid Grudke.

La película narra tres historias ambientadas en diferentes épocas dentro de un mismo edificio, que funciona como un espacio que arrastra a sus protagonistas hacia la máxima oscuridad, mientras refleja una sociedad que se degrada políticamente a través del tiempo.

El film tiene una duración de 115 minutos y es apto para mayores de 13 años.

Las entradas para las funciones de Espacio INCAA ("Perros" y "El portal") tienen un valor general de $3.000, con un descuento para jubilados y estudiantes de $1.500.

Promociones Vigentes

El Cine Belgrano recuerda las promociones especiales para la compra de entradas. Las entradas para funciones cinematográficas de los días sábado y domingo que sean adquiridas con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe tendrán un descuento del 50%, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los días lunes y martes, el cine ofrece la promoción 2x1 en entradas adquiridas solo en efectivo, válida para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.