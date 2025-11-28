Histórico: Se inaugura hoy el nuevo hospital "Dr. Jaime Ferré"

La Provincia inaugurará este viernes el hospital más moderno de Argentina, tras una inversión de más de $66.000 millones en obra civil y equipamiento avanzado.

La celebración comenzará a las 18 horas frente al edificio y ofrecerá servicios del programa Santa Fe Acá, una feria de emprendedores y opciones gastronómicas. El acto oficial tendrá lugar a las 19 horas, seguido de una presentación del grupo Música para Volar y un cierre musical a cargo de Jorge Rojas. La actividad será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial.

Después del acto, el hospital abrirá sus puertas al público, que podrá visitar áreas habilitadas bajo la guía de personal del centro y funcionarios provinciales.

El nuevo hospital cuenta con 21.730 m² repartidos en cuatro bloques, incluyendo planta baja, entrepiso técnico y dos niveles superiores. Dispone de doble ingreso (público y de emergencias) y circulación diferenciada para pacientes y personal, así como patios interiores que aseguran iluminación y ventilación natural. Las salas de espera y espacios para familiares son amplios y accesibles.

El diseño incluye criterios de sostenibilidad, con un 20 % de energía generada por paneles solares. También cuenta con un sistema contraincendios independiente, detectores de humo y una sala de máquinas de última generación.

Este hospital será el único de alta complejidad para las regiones de Rafaela y Ceres, beneficiando a más de 460.000 habitantes. Tendrá más de 170 camas y ofrecerá servicios en áreas como Maternidad, Neonatología, Guardia Pediátrica y Cuidados Críticos.

Entre su equipamiento, destaca el único resonador magnético nuclear público de la región y varios equipos de diagnóstico por imagen. El complejo quirúrgico duplicará la capacidad actual, mejorando la precisión en procedimientos con tecnologías avanzadas y se espera que reduzca en un 50 % la lista de espera quirúrgica.

Las áreas de internación seguirán un modelo de cuidados progresivos y estarán equipadas para atender diversas necesidades, incluyendo salud mental y cuidados para madres e hijos. El edificio de Lisandro de la Torre 737 continuará funcionando como centro de consultorios ambulatorios y servicios complementarios, garantizando acceso a la comunidad.