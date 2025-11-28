El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, celebró la inauguración del nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré”, una obra que calificó como “una de las mayores inversiones en infraestructura del país en la actualidad”. Durante una entrevista en Radio Rafaela, Viotti destacó que este proyecto, concebido hace más de diez años, fue posible gracias al trabajo conjunto de diversas gestiones provinciales y locales.

“El sueño comenzó con Hermes Binner y los cinco hospitales nodales. Hoy, estamos aquí celebrando un esfuerzo colectivo”, indicó Viotti, quien elogió a antiguos gobernadores, ministros de obras públicas y salud, así como a intendentes que contribuyeron al desarrollo del hospital.

El intendente subrayó la importancia de la continuidad política que permitió mantener el proyecto en marcha durante años. “Este logro no es de un día, sino el resultado del esfuerzo prolongado de muchas personas. Es fundamental para nuestra comunidad y la región”, afirmó.

Viotti también mencionó que el antiguo hospital cumple 120 años y que la nueva infraestructura está proyectada para tener una vida útil similar. “Este nuevo hospital debería cumplir 100 años también”, añadió.

En un contexto nacional complicado para la obra pública, el intendente resaltó la relevancia de la inauguración. “Estamos aquí, en un momento donde las inauguraciones son escasas en el resto del país. Rafaela cuenta con una de las obras de infraestructura más grandes de Santa Fe”, sostuvo.

El nuevo hospital abarca 21.000 metros cuadrados y ofrece servicios de alto nivel tecnológico, acompañados de una significativa inversión en equipamiento y recursos humanos. “No es solo un edificio atractivo; es un conjunto de tecnologías avanzadas y más profesionales, gracias al trabajo del gobierno provincial y el Ministerio de Salud”, explicó Viotti.

“Hoy, Rafaela cuenta con el hospital más moderno del país, diseñado para los próximos cien años. Es un orgullo, y estoy profundamente agradecido con el gobernador Pullaro y todos los que han hecho posible este proyecto”, concluyó.