Silvia Ciancio: "La construcción de un hospital representa acceso, igualdad y justicia"

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, participó en la inauguración del nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré”, un evento que según autoridades locales marca un hito histórico para Rafaela y la región. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante su intervención, Ciancio destacó el impacto que tendrá el nuevo hospital en el sistema sanitario provincial. Con una inversión superior a los 66 mil millones de pesos y una superficie de más de 21.700 metros cuadrados, el establecimiento ampliará significativamente los servicios de mediana y alta complejidad, incorporando tecnología de última generación.

“Hoy inauguramos un gran hospital, el décimo de alta complejidad en la provincia. No es solo su tamaño o la inversión, sino la visión de red que distingue nuestro sistema de salud”, afirmó Ciancio.

El nuevo hospital beneficiará a una población de más de 460.000 habitantes, reorganizando y fortaleciendo la atención en los nodos de Rafaela y Ceres. Las instalaciones incluirán áreas de Maternidad, Neonatología, Guardias Pediátricas y de Adultos, así como un complejo quirúrgico renovado que duplica la capacidad del anterior.

El proyecto fue resultado de un trabajo conjunto entre diversas áreas del gobierno provincial, municipios y comunas. “Esta obra fue posible gracias a un esfuerzo coordinado que permitió planificar, corregir y avanzar”, indicó la ministra.

Ciancio subrayó que con la llegada del equipamiento, el hospital se transforma en una institución que brindará atención y contención a la población en momentos críticos. "La construcción de un hospital representa acceso, igualdad y justicia", concluyó.

La inauguración del Hospital “Dr. Jaime Ferré” refleja el compromiso del Estado de cumplir con su rol en el fortalecimiento del sistema sanitario local.