Pullaro: “Cumplimos la palabra”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este viernes el nuevo Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, considerado el más moderno de Argentina, con una inversión de más de 66.000 millones de pesos. Durante el acto, Pullaro estuvo acompañado por sus antecesores y ministros, destacando que la obra se completó gracias a un compromiso asumido desde el inicio de su gestión.

“Cumplimos la palabra”, destacó el Gobernador. Con una inversión de más de 66.000 millones de pesos, la Provincia de Santa Fe inauguró el efector más moderno de Argentina.



El hospital, que se extiende a 21.000 metros cuadrados y tiene el potencial de atender a 460.000 usuarios, fue inaugurado en un contexto donde, según Pullaro, la obra pública en Santa Fe se mantiene activa a diferencia de otras provincias. El mandatario afirmó que, durante su gestión, se completó el 42% de la construcción, que estaba al 58% cuando asumió.



Pullaro también hizo hincapié en la eficiencia del sistema de salud de la provincia, resaltando que los santafesinos no carecen de medicamentos y destacando un ahorro significativo en el costo de estos. “Aquí hay salud y obra pública porque hay honestidad”, afirmó.



La vicegobernadora, Gisela Scaglia, describió la inauguración como un evento histórico y señaló que se busca mejorar y concluir las políticas de salud iniciadas por gobiernos anteriores. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el legado de Hermes Binner, quien inició obras clave para la infraestructura sanitaria de la provincia.

La ministra de Salud, Silvina Ciancio, subrayó la importancia de un Estado que planifica y utiliza eficientemente los recursos.



El evento incluyó un festival en el que los asistentes pudieron disfrutar de servicios y actividades culturales, con la actuación del grupo Música para Volar y el cierre a cargo de Jorge Rojas. Autoridades locales y provinciales también participaron en la ceremonia, donde se entregaron reconocimientos a exgobernadores que contribuyeron al proyecto del hospital.