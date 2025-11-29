COMUDIS y la Comisión de Entidades de Bien Público presentaron el balance del concierto solidario "Puentes Sonoros"

En el marco de una conferencia de prensa realizada esta mañana, la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS) y la Comisión Asesora de Entidades de Bien Público presentaron los resultados de la primera edición de Puentes Sonoros, el concierto solidario llevado a cabo el pasado 6 de noviembre en el Cine Teatro Belgrano.

Del encuentro participaron Gabriela Bruna, presidenta de COMUDIS; Silvana Gramaglia, tesorera de la Comisión de Entidades de Bien Público; Sonia Falkenberg, en representación del tesorero de COMUDIS, Gerd Wiesner; y Norma Becchio, secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela.

Durante la conferencia, las autoridades destacaron la excelente convocatoria del evento, que logró llenar la platea baja del Cine Belgrano, con un concierto a cargo de la Banda Municipal, dirigida por el Maestro Esteban Fernández. Asimismo, expresaron su agradecimiento a las Secretarías de Educación y Cultura y de Desarrollo Humano y Salud, por el acompañamiento brindado durante todo el proceso de organización.

El monto total recaudado a través de las cuentas habilitadas para donaciones voluntarias fue de $4.022.008, distribuidos en las cuentas puentesonoros1 ($2.805.008) y puentesonoros2 ($1.217.000).

Los fondos serán destinados íntegramente a la compra de elementos ortopédicos ?como sillas de ruedas estándar y pediátricas, andadores, bastones y muletas? para personas con discapacidad de la ciudad.

Actualmente, se están evaluando cotizaciones de proveedores locales y de otras ciudades, y a partir del 9 de diciembre se dará inicio al proceso formal de compra. Los elementos adquiridos serán distribuidos en los Bancos Ortopédicos del Club de Leones, Rotary Club Rafaela y Rotary Club Rafaela Oeste, en articulación con el Departamento de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud.

Finalmente, las autoridades remarcaron que Puentes Sonoros sintetizó el espíritu de trabajo conjunto entre ambas comisiones: ser red de acompañamiento, sostén y desarrollo comunitario.

"Gracias al compromiso de cada institución y de toda la comunidad rafaelina, pudimos transformar la música en ayuda concreta para quienes más lo necesitan", expresaron las representantes de COMUDIS y de la Comisión de Entidades de Bien Público.