Pullaro criticó con dureza a Milei por ajustes en Salud y el caso ANDIS

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró el nuevo Hospital Regional Dr. Jaime Ferré en Rafaela y criticó enérgicamente la gestión del Gobierno nacional de Javier Milei. Durante su discurso, Pullaro afirmó que la administración nacional "discontinuó" medicamentos esenciales, afectando a pacientes trasplantados y oncológicos, y también interrumpió el suministro de insumos para la salud reproductiva.

El mandatario destacó que el sistema de salud pública de Santa Fe es "el más robusto" del país y aseguró que "a ningún santafesino le falta un medicamento". Además, cuestionó el costo de los medicamentos en el contexto del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señalando que la provincia paga un 84% menos que los precios de lista en todos los medicamentos.