Calvo; “Esta obra no es una obra más, es un sueño que se ha hecho realidad"

En una ceremonia significativa, el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró el Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré" en Rafaela, junto a la Vicegobernadora Gisela Scaglia, el Ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, y autoridades locales y provinciales, entre ellos el Intendente Leonardo Viotti y el Senador Provincial Alcides Calvo. La ceremonia también contó con la presencia de ex gobernadores y representantes de la comunidad.

El nuevo hospital, que abarca 21,730 metros cuadrados, está equipado con tecnología de última generación y se propone fortalecer la red sanitaria para aproximadamente 460,000 habitantes de la región. Este centro de salud de alta complejidad se considera vital para atender las crecientes necesidades del territorio.

Durante su discurso, el Senador Calvo destacó la importancia del proyecto, calificándolo como un "sueño colectivo" que se materializó gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad. "Cada ladrillo y cada sala representan la perseverancia y el compromiso con la salud pública", afirmó. Resaltó que el hospital será un "faro de esperanza" para los ciudadanos, brindando mejores servicios de salud y acceso a atención de calidad. Además, agradeció al personal de salud por su dedicación y vocación.