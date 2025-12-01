Reunión del Ministro Enrico con Viotti y el CCIRR

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, visitó este viernes Rafaela para reunirse con el intendente Leonardo Viotti y miembros de su gabinete, así como con representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).

El propósito del encuentro fue evaluar el avance de las obras provinciales en curso, coordinar nuevas acciones y analizar el estado de proyectos nacionales que están paralizados.

Durante la reunión, realizada en la sede del CCIRR, se destacó la inversión del Gobierno provincial en infraestructura local, la cual impacta positivamente en la producción y el desarrollo regional. Entre las iniciativas más relevantes se mencionaron la pavimentación del Camino Público N.º 6, las mejoras en el acceso oeste, los progresos en la Estación Transformadora Norte de la EPE y las obras vinculadas a los Juegos ODESUR y al Nuevo Hospital Regional.

Asimismo, se discutieron proyectos cruciales para el crecimiento del sector noroeste de la ciudad. Se acordó avanzar en la canalización del bajo Compagnucci y en la planificación del canal Oeste, esenciales para el desarrollo urbano y productivo.

Un tema importante fue la situación de las obras nacionales detenidas. Las autoridades subrayaron la necesidad de que el Gobierno Nacional otorgue las habilitaciones requeridas para reiniciar proyectos paralizados, como el Gasoducto Regional Centro II y la autopista de la Ruta Nacional 34 en el tramo Rafaela–Sunchales.

El ministro Enrico estuvo acompañado por Pablo Seghezzo, Administrador General de Vialidad Provincial; Federico Sieber, Subsecretario de Obras y Gestión Territorial; y Jonatan Roberto, Director de Estudios y Proyectos. Por el CCIRR participaron varios miembros destacados, incluyendo a Gabriel Corrado y Hernán Heinzmann.