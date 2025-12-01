La noticia que recibió Lionel Scaloni para la Selección argentina en la previa del Mundial

Lionel Scaloni recibió una noticia crucial en la recta final hacia el Mundial 2026: Lisandro Martínez ha regresado a la acción oficial tras más de nueve meses de inactividad por una lesión de ligamentos. El defensor se lastimó el 3 de febrero de 2025 durante un partido contra el Crystal Palace, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Su vuelta es considerada fundamental por Scaloni, quien valora su liderazgo y estilo defensivo. Martínez volvió a vestir la camiseta del Manchester United en la victoria 2-1 frente al mismo rival que lo había mantenido alejado de las canchas. Aunque mostró un ritmo de juego lógico tras su largo parón, sus minutos en el campo disiparon dudas sobre su estado físico.

Argentina y el sorteo del Mundial 2026

La FIFA ha confirmado que el sorteo de los grupos del Mundial 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre. La Selección Argentina, como cabeza de serie, comenzará a conocer a sus rivales. Los países organizadores, México, Canadá y Estados Unidos, no podrán coincidir en el mismo grupo con la Albiceleste, al igual que las selecciones del Bombo 1: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el Bombo 2, Argentina no se cruzará con Colombia, Uruguay ni Ecuador. El rival más complicado podría ser Marruecos, que alcanzó el cuarto lugar en 2022. En el Bombo 3, la Albiceleste no se enfrentará a Paraguay, pero podría reencontrarse con Arabia Saudita, que cortó su invicto en el debut de Qatar 2022.

Sin embargo, hay posibilidades de un grupo más accesible con selecciones como Australia o Irán (Bombo 2), Panamá (Bombo 3) y algunos debutantes: Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití (Bombo 4).